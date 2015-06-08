Більше тисячі автомобілів застрягли у черзі на Керченській переправі

Як передає диспетчерська служба ТОВ «Морська дирекція», сьогодні і завтра швидкість північно-східного вітру в протоці буде досягати 18 м/с, повідомляють "Новости Крыма".

Стало відомо, що на поромній переправі в порту «Кавказ» зібралися кілька сотень відпочивальників, які їдуть в окупований Крим. Але переправитися на півострів вони не можуть через перебої у роботі порома, спричинені погодними умовами.

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Станом на 08:00 в порту «Кавказ» у черзі на завантаження стояли 325 легкових, 120 вантажних автомобілів і один автобус, в терміналі «Крим» порту «Керч» - 5 легкових і 12 вантажних машин, на накопичувальному майданчику «Слов'янськ-на-Кубані» – 445 вантажівок, на накопичувальному майданчику «Аеропорт» — 265 фур.