ЗМІ: Жителям сіл біля палаючої нафтобази міліція радила евакуюватися своїми силами

Про це повідомляє ТСН.

В'їзд в ці населені пункти перекритий, однак журналістам вдалося потрапити в Кобці, які безпосередньо примикають до військової частини біля нафтобази.

Обстановка в населеному пункті не панічна. До місцевих жителів приходив дільничний міліціонер і голова сільської ради – радили вибиратися з села самостійно.

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Однак люди не поспішають виїжджати, в тому числі і через те, що не знають, куди їхати. Люди ходять по селу, виходять у поле – подивитися на пожежу, підлітки намагаються потрапити ближче до вогню – пофотографувати. Їх зупиняє кордон військових біля військової частини. Зараз у населенному пункті Кобці вимкнули електроенергію.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого і 14 постраждалих.