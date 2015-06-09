ЗМІ: Пожежа на нафтобазі під Києвом посилилася

Про це повідомляє LB.ua.

За словами кореспондента видання, є нове джерело пожежі, збільшилася площа загоряння, посилився дим. Димом затягло весь горизонт.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа. Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух.

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Голова МВС Арсен Аваков повідомив, що до нафтобази вже підігнали пожежний поїзд і почали пробувати пінну атаку.

Станом на 17.00 на нафтобазі "БРСМ-Нафта" горіли лише три резервуара - один з маслом, два з паливом. Решта 14 резервуарів вигоріли.