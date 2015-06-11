Яценюк доручив Авакову притягнути до відповідальності керівництво палаючої нафтобази
21:06, 11 червня 2015Суспільство
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив голові МВС Арсену Авакову притягнути до кримінальної відповідальності директора та головного інженера палаючої нафтобази під Києвом.
Аваков повинен притягнути до відповідальності керівництво нафтобази / facebook.com
Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні на брифінгу поблизу місця пожежі нафтобази під Києвом.
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«Я прошу Арсена Авакова вжити заходи щодо притягнення до кримінальної відповідальності як директора бази, так і головного інженера по відношенню до яких були складені протоколи про адмінправопорушення, і саме ці посадові особи несуть відповідальність за стан пожежної безпеки», - заявив він.
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