Яценюк доручив Авакову притягнути до відповідальності керівництво палаючої нафтобази

Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні на брифінгу поблизу місця пожежі нафтобази під Києвом.

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«Я прошу Арсена Авакова вжити заходи щодо притягнення до кримінальної відповідальності як директора бази, так і головного інженера по відношенню до яких були складені протоколи про адмінправопорушення, і саме ці посадові особи несуть відповідальність за стан пожежної безпеки», - заявив він.