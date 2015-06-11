Пожежу на нафтобазі під Києвом майже загасили, очікуються ще два локальні вибухи - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов сьогодні під час брифінгу у Київській області.

«Локалізація пожежі вже підійшла до фінальної стадії, ми очікуємо ще можливо два локальні вибухи двох великих цистерн. Фактично пожежа буде повністю припинена», - заявив він.

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Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що нафтобазу під Києвом, на якій сталася масштабна пожежа, у 2014 році перевіряли 5 разів.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула ввечері 8 червня. За даними МОЗ, загинуло п’ятеро осіб і 14 постраждало. Гасіння пожежі досі триває.