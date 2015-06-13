У ДСНС підтвердили відновлення пожежі на нафтобазі під Києвом і назвали причини

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС, об 11.50 сталася розгерметизація ємності 900 кубометрів, внаслідок чого стався витік пального з подальшим горінням та факельне горіння розташованого поруч резервуару об’ємом 900 кубометрів.

Проводиться інтенсивне охолодження лафетними стволами 1-го резервуару з пальним та засипання піском місць розливу нафтопродуктів.

До гасіння пожежі задіяно 24 осіб та 4 автоцистерни.

У ДСНС зазначили, що об 11.20 було проведено пінну атаку на зруйнований резервуар, з якого відбувалося випаровування дизельного пального, та створено пінну подушку в місцях його розливу. Також здійснювалось перекачування дизельного пального з нафтобази БРСМ до нафтобази КЛО. Станом на 12.00 перекачано 800 кубометрів. Температура дизельного пального становить 32 ۫С.

На місці пожежі для виконання робіт зосереджено 40 одиниць техніки та 186 осіб від ГУ ДСНС в Київській області та Києва, ДП МРЦ і частина приданих сил від управлінь ДСНС в Житомирській та Чернігівській областях.

Охорону місця проведення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації здійснюють 70 бійців Національної гвардії.

За даними місцевих жителів, дим від пожежі йде прямо на Київ.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася ввечері 8 червня. Її ліквідація триває. Під час ліквідації пожежі загинули 5 людей, ще 15 - постраждали.

Державна служба з надзвичайних ситуацій сьогодні, 13 червня, повідомила, що станом на 7.00 на території нафтобази горіння не спостерігається. На місці пожежі проводяться роботи з проливання території та охолодження резервуарів.