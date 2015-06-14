Голова ДСНС запевняє, що загрози нового вибуху на території нафтобази під Києвом немає

Про це заявив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

"Загрози вибуху наразі немає. Проте існує загроза самозаймання ємності, яка фітілює. За нашими прогнозами, до кінця дня ця ємність припинить процес фітілювання. Наразі охолодження та гасіння ємностей не здійснюється. Проводиться спостереження та охолодження трубопроводів, через які здійснюється перекачування пального. На території нафтобази перебуває 128 рятувальників та 42 од. техніки", - сказав Чечоткін.

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Як зазначається в повідомленні, наразі на території нафтобази "БРСМ" є невелике загорання знизу біля ємності 900 куб. м. з бензином, де відбувається витік палива. Гасити це загорання немає необхідності, оскільки можливий повторний витік палива та самозаймання. Крім того, триває факельне горіння розташованого поруч резервуару об’ємом 900 куб. м з дизельним пальним.

За словами Чечоткіна, наразі триває перекачування дизельного пального з двох резервуарів ємністю по 900 куб. м нафтобази "БРСМ" до резервуарів нафтобази "КЛО". Всього здійснено перекачування близько 1 тис. 300 куб. м дизпального. На нафтобазі КЛО є вільні ємності для зберігання пального.

Голова ДСНС зазначив, що впродовж дня проводитимуться роботи щодо сорбентування території за межами нафтобази, тобто зняття верхнього забрудненого шару ґрунту.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася увечері 8 червня. Її ліквідація триває досі. Внаслідок пожежі загинули 5 людей, ще 15 - постраждали.

12 червня осередки пожежі на нафтобазі "БРСМ-Нафта" було ліквідовано, пожежники контролювали 100% території і охолоджували цистерни. Однак 13 червня пожежа на нафтобазі відновилась.

Станом на ранок 14 червня продовжував горіти резервуар об’ємом 900 куб. м з бензином.