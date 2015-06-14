На нафтобазі під Києвом рятувальники перекачують пальне на сусіднє нафтосховище, один резервуар досі палає

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 8 год. 14 червня продовжується горіння резервуару об’ємом 900 куб. м з бензином», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, рятувальниками здійснюється перекачування дизельного пального з двох резервуарів ємністю по 900 куб. м нафтобази «БРСМ» до резервуарів нафтобази «КЛО». Всього здійснено перекачування близько 1 тис. 100 куб. м дизельного пального.

За даними прес-служби, на місці пожежі для виконання робіт зосереджено 40 од. техніки та 186 особового складу від ГУ ДСНС у Київській області та м. Києва, частина сил від управлінь ДСНС у Житомирській та Чернігівській областях.

Разом з тим охорону місця проведення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації здійснюють 70 чол. особового складу Національної гвардії.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася ввечері 8 червня. Її ліквідація триває. Під час ліквідації пожежі загинули 5 людей, ще 15 - постраждали.

12 червня осередки пожежі на нафтобазі «БРСМ-Нафта» у Глевасі Васильківського району Київської області було ліквідовано, пожежники контролювали 100% території і охолоджували цистерни. Однак 13 червня на нафтобазі пожежа відновилась.