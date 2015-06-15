До Йорданії евакуювали двох постраждалих студентів під час масової бійки у Харкові

Про це кореспондентові УНІАН повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Олександр Галацан.

За його відомостями, постраждалі студенти, які є громадянами Йорданії, були евакуйовані за ініціативи йорданської сторони вчора, 14 червня, спеціальним літаком до столиці королівства, міста Амман. До бригади іноземних медиків входив лікар-реаніматолог, нейрохірург та лікар широкого профілю.

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Галацан зазначив, що до Йорданії відвезли постраждалих, які перебували у важкому стані. Один із них мав проникаюче поранення грудної клітки, другий – відкриту черепно-мозкову травму.

Він також додав, що на цей час у міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги залишаються ще четверо постраждалих – двоє громадян України та двоє йорданців.

«Їхній стан стабільний, вони зняті з апарату штучної вентиляції, ми сподіваємося, що все з ними буде нормально», - підсумував Галацан.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 12 червня у Харкові близько 35 молодиків у балаклавах вчинили погром у студмістечку на вулиці Отакара Яроша. Внаслідок бійки були госпіталізовані 6 осіб, із них четверо, громадяни Йорданії, перебували у важкому стані. Ще трьом постраждалим допомога була надана амбулаторно.

За відомостями харківської міліції, у правоохоронців поки немає відомостей, що бійка сталася на національному ґрунті, оскільки з 9 постраждалих тільки 4 були громадянами Йорданії, решта – українці.

12 червня міліція затримала п’ятьох підозрюваних у скоєнні погрому. Слідство ведеться за статтею розбій, хуліганство, замах на життя групою осіб стосовно групи осіб.