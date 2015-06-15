Завтра в Україні грози принесуть різке похолодання на 10 градусів

У західних областях очікується 15-22 градуси тепла. Спека утримається в південній частині і на сході. Грози найбільш вірогідні в західних і північних областях, а також у Криму. На решті території антициклон обумовить малохмарну погоду, повідомляє «Оpogode».

У західній частині пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 20-25, місцями 15-22 градуси тепла.

У північних областях очікується волога погода з дощами і грозами. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, вдень спека спаде до 20-26 градусів тепла.

У центральній частині дощі можливі тільки у Вінницькій області. Температура повітря вночі 13-19 градусів тепла, вдень 24-29, на Вінниччині 20-26, у Дніпропетровській області 27-32 градуси тепла.

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У східних областях буде сухо і спекотно. Температура повітря вночі 15-20, вдень 28-33 градуси тепла.

У південній частині утримається спека і буде переважати суха погода, лише в Криму можливі локальні грозові дощі. Температура повітря вночі 15-20, вдень 28-33 градуси тепла.

У Києві очікується дощ з грозою. Температура повітря вночі 17-19 градусів тепла, вдень спека послабшає до 23-25 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується західний, на півдні та сході південно-західний, 5-12 м/с.