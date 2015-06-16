На нафтобазі під Києвом досі горить резервуар з бензином (відео)

На нафтобазі БРСМ у Васильківському районі Київської області триває горіння залишків бензину в резервуарі об’ємом 900 кубометрів у нижній частині однієї ємності.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, проводиться спостереження та контроль за вигоранням пального. Здійснюється перекачування дизельного пального з двох резервуарів нафтобази до резервуарів нафтобази КЛО. Всього перекачано 2 тис. 520 кубометрів пального.

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На місці пожежі для виконання робіт зосереджено 38 одиниць техніки та 100 чоловік особового складу від управлінь ДСНС у Київській області та м. Києва, ДП МРЦ та приданих сил від управлінь ДСНС у Житомирській та Рівненській областях.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася ввечері 8 червня. Її ліквідація триває й досі. Загинули 5 осіб, ще 15 постраждали.

12 червня осередки пожежі на нафтобазі було ліквідовано, пожежники контролювали 100% території і охолоджували цистерни. Однак 13 червня пожежа на нафтобазі відновилась.