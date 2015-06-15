На нафтобазі під Києвом продовжує горіти один резервуар - ДСНС

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Проводиться спостереження та контроль за вигоранням пального», - зазначається в повідомленні.

Крім того, здійснюється перекачування дизельного пального з одного резервуару нафтобази БРСМ до резервуарів нафтобази КЛО. Всього перекачано понад 2 тис. куб. м. пального.

14 червня на нафтобазу для ліквідації забруднення доставлено 5 тонн спеціального сорбенту, яким засипано місця забруднення нафтопродуктами.

На місці пожежі для виконання робіт зосереджено 43 од. техніки та 126 осіб.

Охорону місця проведення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації здійснюють 70 чол. особового складу Національної гвардії.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася увечері 8 червня. Її ліквідація триває досі. Внаслідок пожежі загинули 5 людей, ще 15 постраждали.

12 червня осередки пожежі на нафтобазі «БРСМ-Нафта» було ліквідовано, пожежники контролювали 100% території і охолоджували цистерни. Однак 13 червня пожежа на нафтобазі відновилась.

Наступного дня факельне горіння резервуару об’ємом 900 куб. м з дизельним пальним самоліквідувалося, проте, за даними ДСНС, існувала загроза повторного самозаймання.