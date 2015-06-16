Українців за рік стало менше на 155 тисяч - Держстат

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики. Дані наводяться без урахування Криму та зони АТО.

Порівняно з березнем 2015 року скорочення становило 19,4 тис. осіб.

Читайте такожНаселення України за місяць скоротилося майже на 17 тисяч осіб

Кількість новонароджених в Україні станом на 1 травня цього року становила 134 563 малюка, що на 18 тис. малюків менше, ніж на 1 травня 2014 року.

Згідно з прогнозом ООН, при збереженні динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн осіб.