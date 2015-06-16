Українців за рік стало менше на 155 тисяч - Держстат
16:41, 16 червня 2015Суспільство
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Населення України в квітні 2015 року порівняно з квітнем 2014 року скоротилося на 155 тис. осіб і становило на 1 травня цього року 42 млн 854 тис. 106 осіб.
В Україні спостерігається скорочення населення / УНІАН
Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики. Дані наводяться без урахування Криму та зони АТО.
Порівняно з березнем 2015 року скорочення становило 19,4 тис. осіб.
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Кількість новонароджених в Україні станом на 1 травня цього року становила 134 563 малюка, що на 18 тис. малюків менше, ніж на 1 травня 2014 року.
Згідно з прогнозом ООН, при збереженні динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн осіб.
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