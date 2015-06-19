Криза в Україні виникла через бажання Заходу змінити "світобудову" - Путін

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Щодо подій в Україні ми багато разів говорили... Але ми говоримо про те, що вже відбулося, але ніколи не говоримо, чому це сталося. Чому ми дійшли до цієї кризи в Україні. Я глибоко переконаний, що після того, як так звана біполярна система припинила своє існування, після того, як зник з політичної карти Радянський союз, деякі наші партнери на Заході, насамперед США, були у стані ейфорії і замість того, щоб вибудовувати нові добросусідські ситуації і партнерські відносини, почали освоювати нові, як їм здалося, вільні геополітичні простори», - сказав Путін.

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За його словами, саме звідси походить рух НАТО на схід.

Він вважає, що це відбувається через те, що, «мабуть, у когось з наших партнерів виникла ілюзія, що після Другої світової війни була одна світобудова і був такий глобальний центр як Радянський союз, тепер його немає, а вакуум, який утворився, треба швидко заповнити».

«Це дуже хибний підхід до вирішення проблем – так і Ірак отримали, а ми знаємо, що і в США багато хто вважає, що було припущено помилок, але тим не менше це ж повторили в Лівії, тепер дісталися України», - вважає президент Росії.

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Путін заявив, що Росія не є першопричиною кризи в Україні. За його словами, не потрібно було підтримувати «антидержавний збройний переворот і захоплення влади».