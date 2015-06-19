На в'їздах до Одеси зняли всі озброєні блокпости

Всі озброєні блокпости на в`їздах до Одеси знято.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, блокпости знято за наказом начальника управління Георгія Лорткіпанідзе.

У відділі процитували начальника регіонального главку: «Бачу, що тут (у регіональній міліції – УНІАН) багато потрібно змінити й зробити. На даний момент має місце тотальна корупція, а співробітники міліції, які патрулюють вулиці із зброєю, й блокпости на в`їздах до міста викликають тривогу у громадян. Люди не повинні боятися міліції, вони повинні довіряти міліції й поважати закон. Тому одна з перших моїх вимог - зняти блокпости й здати автомати в збройові кімнати».

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Лорткіпанідзе також заявив, що кожен міліцейський підрозділ має чітко розуміти й виконувати покладені на нього функції: розкриттям злочинів повинні займатися лише оперативні служби, спецназ повинен виконувати свою роботу, а дільничні - свою.

Як пояснили УНІАН в управлінні МВС, блокпости було знято ввечері 18 червня.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня міністр МВС Арсен Аваков в Одесі представив нового начальника ГУ МВС області Георгія Лорткіпанідзе.