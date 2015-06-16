ЗМІ з'ясували нові правила пересування транспорту в зоні АТО: три етапи перевірки і талони

Про це йдеться в опублікованому у вівторок, 16 червня, наказі першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ, повідомляє "Апостроф".

Згідно з документом, заборона не торкнеться тільки нерегулярних перевезень для окремих організованих груп (біженців, дітей для оздоровлення та відпочинку тощо), за наявності відповідного дозволу Координаційного центру при штабі АТО. Більш докладної інформації про те, хто підпадає під поняття "організованої групи", в наказі не зазначено.

Також, згідно з наказом, посилюється контроль перевірки транспорту та фізичних осіб. Перевірка транспорту на в'їзд і виїзд буде проходить у три етапи. Зокрема, вводяться такі поняття, як блокпости першого і другого рубежу, на яких будуть перевірятися документи і транспорт. Для контролю між ними вводиться талон, в якому будуть вказані дані про кількість пасажирів, а також вигляд та обсяг вантажу. Талон буде видаватися і забиратися в залежності від в'їзду або виїзду транспорту.

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Третім пунктом, де будуть проводиться перевірки, до або після проходження на одному з блокпостів, вводиться контрольний пропуск в'їзду-виїзду (КПВВ). Блокпости будуть працювати цілодобово, без вихідних. При цьому співробітники прикордонної служби України повинні вносити дані про фізичних осіб в електронну систему. Відмовити у виїзді з неконтрольованої території можуть у разі, якщо особистість не змогла підтвердити мету свого виїзду на підконтрольну (Україні - ред.) територію".

Для перетину кордону на автомобільному транспорті будуть діяти шість контрольних пунктів в'їзду-виїзду - "Лисичанськ", "Зайцево", "Георгіївка", "Бугас", "Гнутовн", "Новоайдар". Контрольні пункти на залізничних шляхах будуть діяти на станціях "Червоний Лиман", "Костянтинівка", "Переїзна", "Волноваха".