У МВС пояснили, з чим пов'язані обшуки у готелі, де живе Кернес

Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

"Так, у Харкові МВС проводить слідчі дії за кримінальними справами, пов'язаними зі злочинами на Майдані", - написав він.

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Поки більше жодних подробиць він не повідомив, однак запостив таку фотографію:

Да, в Харькове МВД проводит следственные действия по уголовным делам связанным с преступлениямина майдане Posted by Арсен Аваков on 22 Июнь 2015 г.

Раніше сьогодні повідомлялося, що у Харкові за місцем фактичного проживання міського голови Геннадія Кернеса у готелі “Національ” на проспекті Леніна проводяться слідчі дії.

Довідка УНІАН. Міського голову Харкова Кернеса і двох його охоронців (Віталія Блинникова та Євгена Сміцького) підозрюють у викраденні і побитті учасників євромайданівців у березні минулого року.

2 березня Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження щодо Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.