Садовий заявив про складання повноважень віце-президента Асоціації міст України

Про це Садовий написав у своїй сторінці на Facebook.

"Подав у відставку з посади віце-президента Асоціації міст. На жаль, Асоціація міст України прийняла рішення не проводити чергові вибори голови та проголосувала за те, аби залишити на цій посаді до кінця року мера Кривого Рогу Юрія Вілкула. Статут передбачає, що вибори правління Асоціації проводяться кожні два роки. Цей термін минув ще у грудні минулого року. Відтак, я вирішив скласти з себе повноваження віце-президента Асоціації", - зазначив міський голова Львова.

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За його словами, він сподівається на те, що вдасться надати зовсім іншого значення цій організації вже після місцевих виборів.

"Комусь дуже хотілось, аби в час змін до Конституції, децентралізації і наступних місцевих виборів, голос Асоціації був тихим-тихим. Вітаю, це вдалось", - написав Садовий.

Він обіймав посаду віце-президента АМУ з грудня 2006 року.

Подав у відставку з посади віце-президента Асоціації міст.На жаль, Асоціація міст України прийняла рішення не проводит... Posted by Андрій Садовий on Monday, June 22, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Верховної Ради Володимир Гройсман на засіданні Асоціації міст України заявив, що в Україні замість обласних державних адміністрацій будуть створені нові органи з контрольною та координуючою функцією.