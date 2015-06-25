Опікунська рада "ОХМАТДИТу" звернулася до прем’єра з відкритим листом через затягування будівництва нового корпусу

Згідно з текстом листа, який є в розпорядженні УНІАН, відновлення будівництва гальмується через саботування з невідомих причин передачі державного підприємства «Укрмедпроектбуд».

«У грудні 2014-го міжфракційна депутатська група «За добудову «ОХМАТДИТ» домоглася закладення в Державному бюджеті України на 2015 рік коштів у розмірі 500 млн. грн., які дозволять повністю закінчити комплекс будівельно-монтажних робіт.

Читайте такожВ наступному місяці почнеться фінансування будівництва "Охматдиту"У квітні 2015-го державне підприємство «Укрмедпроектбуд» (далі – ДП) було передане до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, яке є головним розпорядником 500 млн. грн.

Утім, процес передачі ДП із невідомих причин саботувався та й надалі продовжує затягуватися Міністерством охорони здоров’я України, що блокує запуск тендерних процедур, а відповідно – не дозволяє поновити будівництво об’єкту. Зокрема, тільки під тиском громадськості вдалося розблокувати процес остаточного юридичного перепідпорядкування ДП Міністерству охорони здоров’я України.

Враховуючи надзвичайну важливість добудови нового корпусу «ОХМАТДИТ» для українського суспільства, Опікунська рада «ОХМАТДИТ» і міжфракційна депутатська група «За добудову «ОХМАТДИТ» звертаються до Вас із проханням взяти під особистий контроль процес своєчасного дотримання всіх необхідних для закінчення будівництва виконавчих процедур.

У першу чергу мова йде про успішну реалізацію процедури наближення виділення бюджетних призначень на будівництво, оскільки виділені кошти у розмірі 500 млн. грн. в бюджетному розписі передбачені лише на грудень 2015 року. Якщо вказана процедура не буде виконана найближчим часом, то добудова нового корпусу відтермінується на рік

З метою запобігання черговому саботажу та зволіканню з їхнього боку, просимо Вас зобов’язати відповідні центральні органи виконавчої влади вжити всіх необхідних заходів щодо прийняття змін до плану асигнувань на 2015 рік за бюджетною програмою КПКВК ДБ 2301810 «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ», щоб фінансування будівництва об’єкта було розпочате вже у серпні 2015 року», – йдеться в листі.