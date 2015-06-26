Київську психлікарню Павлова залучили до допомоги українській армії

Про це пише видання Cultprostir.

Втілити цю ідею запропонувала практичний психолог Марія Лукашук, яка нещодавно прийшла працювати в цю лікарню. Повідомляється, що ініціативу підтримав головний лікар і колектив.

Лукашук, яка у свій час сама в якості волонтера плела сітки для армії, зазначає, що одним з методів реабілітації хворих є трудотерапія.

"Важливо, щоб пацієнти, незважаючи на хворобу, залишалися дієздатними, могли обслуговувати себе, не боялися жити зі своїм діагнозом. Розуміли, що це не вирок і що суспільство готове прийняти їх", — говорить вона.

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Майстерня по плетінню маскувальних сіток працює вже місяць.

"Виробіток у нас просто фантастичний! Пацієнти працюють дуже енергійно, вони захопилися цією справою", — розповідає Лукашук.

Маленьку маскувальну сітку, шість на шість метрів, плетуть за 2-3 дні, велику, на 180 квадратів, - за тиждень. Це дуже швидко, зазначають волонтери. Майстерня постачає 55-у артилерійську бригаду і 11-й добровольчий батальйон «Київська Русь».