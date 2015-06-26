Київську психлікарню Павлова залучили до допомоги українській армії
Пацієнти психоневрологічної лікарні №1 імені Павлова залучені до плетіння маскувальних сіток для української армії, яка воює на окупованому Донбасі.
Про це пише видання Cultprostir.
Втілити цю ідею запропонувала практичний психолог Марія Лукашук, яка нещодавно прийшла працювати в цю лікарню. Повідомляється, що ініціативу підтримав головний лікар і колектив.
Лукашук, яка у свій час сама в якості волонтера плела сітки для армії, зазначає, що одним з методів реабілітації хворих є трудотерапія.
"Важливо, щоб пацієнти, незважаючи на хворобу, залишалися дієздатними, могли обслуговувати себе, не боялися жити зі своїм діагнозом. Розуміли, що це не вирок і що суспільство готове прийняти їх", — говорить вона.
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Майстерня по плетінню маскувальних сіток працює вже місяць.
"Виробіток у нас просто фантастичний! Пацієнти працюють дуже енергійно, вони захопилися цією справою", — розповідає Лукашук.
Маленьку маскувальну сітку, шість на шість метрів, плетуть за 2-3 дні, велику, на 180 квадратів, - за тиждень. Це дуже швидко, зазначають волонтери. Майстерня постачає 55-у артилерійську бригаду і 11-й добровольчий батальйон «Київська Русь».