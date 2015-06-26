Княжицький про скандал з російським серіалом "Слєд": люди намагаються обійти закон

Голова Комітету ВР з питань культури і духовності, депутат від "Народного фронту" Микола Княжицький вважає, що для початку виробництва недорогих українських серіалів, перш за все, необхідно мати бажання робити це.

Таку думку він висловив, коментуючи УНІАН ситуацію з видачею чиновниками прокатного посвідчення Держкіно переформатованому під український російському серіалу «Слєд», незважаючи на законодавчу заборону.

«Я не бачу великої проблеми на українському телебаченні, щоб, при бажанні, почати виробляти недорогі українські серіали. Те ж саме відбувалося, свого часу, в Грузії, країнах Балтії... І там кількість серіалів місцевого виробництва надзвичайно велика, незважаючи на те, що ці країни і за кількістю громадян, і за кількістю витрачених на виробництво коштів, очевидно, менші за Україну», - зазначив він.

Щодо скандального російського серіалу про спецслужбу «ФЕС» («Слєд») Княжицький наголосив: «Якщо говорити конкретно про цей серіал, то це - винахідливість людей, які намагаються обійти закон».

Читайте такожГолова Нацради проти трактування російського серіалу "Слєд" на український лад

За словами парламентарія, не можна написати ідеальний закон, щоб передбачити в ньому всі можливі хитрощі, до яких можуть вдатися люди, щоб його обійти. «Є лише надія, що суб'єкти ринку будуть патріотами України, не купуватимуть другосортні заготовки, створені в країні-агресорі, а вироблятимуть власний продукт», - сказав Княжицький і додав, що кілька медіа-груп вже запускають власну продукцію, розраховану на українську аудиторію.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко повідомив, що Держкіно видало прокатне посвідчення російському серіалу, який раніше називався «Слєд» і йшов на ТРК «Україна». «Тепер цей серіал називається «Фактологічна експертна служба: міжнародний відділ кримінальних розслідувань». Раніше він називався «Федеральна служба», - сказав він.

За словами Ткаченка, в серіалі «ті самі актори, які були в російському серіалі «Слєд», зняті в міжнародних костюмах, є якісь номери (автомобільні - УНІАН) не російські, а якихось інших країн».

Він підкреслив, що в разі якщо Держкіно й надалі видаватиме посвідчення на такі серіали, то всі розмови про відродження українського кінематографа, в першу чергу, серіалів, можуть бути поховані.

На його думку, через подібні рішення весь цей процес може бути припинений. «Тому що набагато вигідніше взяти старе російське, трохи перезняти дві сценки, і платитимуть ті самі гроші, але не в український бюджет, не українським акторам і виробникам, а в російський бюджет. І ці десятки, сотні, мільйони доларів підуть знову до Росії», - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що серіалам, які показують російських силовиків, таким кроком Держкіно може продовжити життя в Україні.

Гендиректор підкреслив, що на дії Держкіно подаватиметься офіційна скарга, і не виключив можливості судового розгляду питання.

Читайте такожГендиректор "1+1 медіа" застерігає Держкіно від видачі ліцензій російським серіалам під виглядом українських

У свою чергу, 25 червня у коментарі УНІАН голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко повідомив, що стосовно скандального серіалу «ФЕС» («Слєд») проводитиметься мистецтвознавча експертиза - щоб визначити, чи цей серіал є абсолютно новим твором, чи це просто перероблений твір, який не можна вважати самостійним твором.

У той же час, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко 26 червня у коментарі УНІАН заявив, що виступає проти інтерпретації російських пропагандистських фільмів на український лад, тому що це перешкоджає розвитку українського кіно.

Довідка УНІАН. 5 лютого 2015 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору України. Законом забороняється поширення і публічна демонстрація фільмів, створених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подачу позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових або силових формувань РФ або окремих представників, і фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний з діяльністю зазначених органів чи формувань.