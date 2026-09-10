Загроза дрона для літака Зеленського у Молдові: ЗМІ розкрили деталі

Українська сторона стежила за безпілотником і чекала, поки він зникне з радарів, - і лише після цього літак вилетів до Осло.

Літак президента України Володимира Зеленського не перебував у повітрі одночасно з російським дроном, який 8 вересня залетів у повітряний простір Молдови. Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента України.

За його словами, коли літак Зеленського мав вилітати із Молдови до Осло, у повітряному просторі країни перебували два російські БПЛА. Українська сторона стежила за рухом дронів і чекала, поки вони зникнуть з радарів. Літак Зеленського в цей момент ще не був у повітрі. Це також підтверджують дані про рух літака на AirNavRadar.

Важливо, що українська сторона пропонувала задіяти F-16, щоб збити БПЛА, але до цього не дійшло.

Відео дня

Один із дронів о 16:20 перетнув українсько-молдовський кордон в Одеській області та полетів у бік Молдови. О 16:38 він увійшов у повітряний простір Румунії й заглибився приблизно на 70 кілометрів. Близько 17:04 безпілотник повернувся до повітряного простору Молдови, а о 17:15 його локаційно втратили в районі села Стурзень.

За словами джерела, ймовірно, дрон упав. Рух іншого БПЛА не відстежували. За даними AirNavRadar, літак Зеленського залишив повітряний простір Молдови о 17:30.

При цьому дані Офісу президента та дані з радарів свідчать, що літак Зеленського не перебував одночасно в повітрі з цим дроном.

Загроза дрона для літака Зеленського

Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре розповів, що літак Зеленського ледь не зіткнувся з безпілотником в аеропорту Кишинева, звідки український лідер напередодні вилетів до Осло.

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