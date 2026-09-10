Росіяни вдарили по ринку у Хмельницькому, поранено рятувальників (фото, відео)

Рятувальники отримали поранення під час повторної детонації.

Російські окупанти в ніч на 10 вересня атакували Хмельницький за допомогою дронів, внаслідок чого на одному з ринків виникла пожежа.

Як повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, падіння уламків призвело до загоряння після того, як повітряна ціль була збита силами ППО.

У ДСНС Хмельницької області додали, що після того, як на місце події прибули рятувальники, сталася "повторна детонація", внаслідок якої четверо рятувальників отримали поранення та були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

У відомстві деталізували, що на місці працювало 45 рятувальників та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

Удари по Хмельницькій області

Хмельницький та Хмельницька область неодноразово ставали цілями російських повітряних атак. Росія застосовувала проти регіону ударні безпілотники та ракети, внаслідок чого фіксувалися пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалі.

5 вересня УНІАН повідомляв, що в другій половині дня росіяни атакували дронами Хмельницький. У результаті падіння уламків безпілотника постраждали 7 осіб, серед яких була одна неповнолітня.

Крім того, тоді уламки російського дрона впали на термінал "Нової пошти". Сама будівля терміналу зазнала значних пошкоджень.

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