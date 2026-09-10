Американський стартап розпочинає виробництво дешевих крилатих ракет у Німеччині, - Reuters

Наразі єдиною зброєю дальнього дії Берліна є ракета Taurus, запаси якої становлять близько 600 штук.

Американський оборонний стартап Covenant планує розпочати серійне виробництво недорогих крилатих ракет у Німеччині. Про це пише Reuters.

Це робиться з метою задоволення попиту європейських країн, які прагнуть придбати далекобійну зброю для протидії зростаючій загрозі з боку Росії.

Компанія Covenant заявила, що на даний момент уклала контракт на постачання своєї ракети наземного базування Anthem до Європи та веде переговори з іншими потенційними замовниками. Перші поставки розпочнуться вже на початку 2027 року.

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"Наша мета - досягти показника в 5000 одиниць до 2028 року", - сказав керівник Covenant Міхаель Кауфман, маючи на увазі виробництво на підприємстві компанії в Саксонії.

Зазначається, що Німеччина та Велика Британія розробляють ракету великої дальності, здатну фактично досягти Москви, з дальністю дії понад 2000 кілометрів, прагнучи тим самим покласти край залежності від США. Наразі єдиною зброєю дальнього дії Берліна є ракета Taurus, запаси якої становлять близько 600 штук.

У міру того, як довіра європейців до Вашингтона знижується, компанія Covenant заявила, що закуповує більшу частину комплектуючих для ракет Anthem європейського виробництва на континенті. Кауфман сказав:

"Ланцюг поставок (для підприємства в Саксонії) не залежить від США... Менше 5% матеріалів, передбачених специфікацією, надходить з-за меж Європи, і наша мета - звести цей показник до нуля".

Цікаво, що Covenant також працює над військово-морською версією ракети Anthem, яка має корисне навантаження, що перевищує 200 кілограмів, для ураження цілей як на суші, так і на морі.

Американська зброя

Американські військові планують у листопаді провести конкурентне "змагання" недорогих перехоплювачів у рамках зусиль щодо запобігання використанню багатомільйонних ракет для боротьби з дешевшими боєприпасами, що застосовуються Іраном і Росією.

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