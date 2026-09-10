Американська армія планує провести 'перестрілку' щодо відбору недорогих перехоплювачів, - Bloomberg

План полягає в тому, щоб запросити компанії на "змагання" на ракетному полігоні Вайт-Сендс у Нью-Мексико з метою укладення контрактів до кінця року.

Американські військові планують у листопаді провести конкурентне "змагання" недорогих перехоплювачів у рамках зусиль щодо запобігання використанню багатомільйонних ракет для боротьби з дешевшими боєприпасами, що застосовуються Іраном і Росією. Про це пише Bloomberg.

"Війни в Україні та Ірані наочно продемонстрували, що відносно недорогі безпілотники можуть створювати значні витрати та оперативні проблеми", - заявив генерал Френк Лозано, який курує зусилля з модернізації боєприпасів збройних сил США.

План полягає в тому, щоб запросити компанії на "змагання" на ракетному полігоні Вайт-Сендс у Нью-Мексико з метою укладення контрактів до кінця року.

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Зазначається, що це спроба змінити традиційний підхід Пентагону, за якого основна увага приділяється створенню дедалі досконалішої зброї, а не систем, які можна виробляти недорого та у великих кількостях.

Лозано сказав, що шукає "відмінну недорогу альтернативну конструкцію, яка дозволить закупити самонавідні ракети та перехоплювачі у великих кількостях для протидії загрозі".

Дефіцит ракет до Patriot

Раніше ЗМІ писали, що проблема нестачі перехоплювачів, здатних збивати російські балістичні ракети в Україні, має критичний характер. Російська промисловість виробляє до 100 балістичних ракет на місяць, тоді як запаси перехоплювачів Patriot в Україні майже вичерпані.

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