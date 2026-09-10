Кабмін передав до ВР ще три законопроєкти для отримання міжнародної допомоги

Міністри отримали доручення невідкладно опрацювати документи з народними депутатами на рівні парламентських комітетів.

Кабінет Міністрів України направив до Верховної Ради ще три законопроєкти, необхідні для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту державного бюджету. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, ці законопроєкти стосуються роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, "Укрзалізниці" та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Міністри отримали доручення невідкладно опрацювати документи з народними депутатами на рівні парламентських комітетів.

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"Ситуація з дефіцитом державного бюджету серйозна. Тому нам потрібна спільна та скоординована робота", - зазначив Корецький.

Він стверджує, що з початку вересня уряд уже схвалив та передав до парламенту вісім законопроєктів, необхідних для залучення міжнародної фінансової допомоги. Усі передбачені планом рішення Кабмін планує ухвалити до 1 листопада.

Корецький закликав нардепів незалежно від політичної приналежності якнайшвидше підтримати необхідні законопроєкти. Він додав, що це потрібно для стабілізації державних фінансів та забезпечення фінансування оборонних та соціальних видатків.

Дефіцит бюджету України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зіткнулася з несподівано великим дефіцитом оборонного бюджету і потребує ще 27 мільярдів доларів до кінця року.

При цьому європейці не очікували на такий великий дефіцит бюджету і ставлять під сумнів, чи ефективно витрачаються кошти, або чи не перебільшуються потреби.

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