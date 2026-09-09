Мешканці міста вперше в Україні відкликали мера: як вони це зробили

Це перший в Україні випадок, коли посадовця такого рівня усунули саме через ініціативу самих виборців, а не в судовому чи іншому порядку.

Мешканці міста Умань Черкаської області, куди прибули 16 тисяч паломників-хасидів, домоглися відкликання міської голови Ірини Плетньової, яка керувала містом з 2020 року. Про це повідомив народний депутат від Уманщини Антон Яценко "Суспільному".

Він стверджує, це перший в Україні випадок, коли посадовця такого рівня усунули саме через ініціативу самих виборців, а не в судовому чи іншому порядку.

Цікаво, механізм спрацював завдяки збігу двох цифр: свого часу Плетньову обрали, здобувши підтримку понад 6 тисяч виборців (трохи більше 30%), і рівно стільки ж голосів закон вимагає зібрати для запуску процедури відкликання.

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При цьому ініціативна група впоралася із запасом - за три тижні влітку зібрала понад 6,7 тисячі підписів, з яких виборча комісія зрештою визнала дійсними 6421.

Формальну крапку в історії поставив з'їзд партії "За майбутнє" в Києві 8 вересня - саме від цієї політсили Плетньова свого часу балотувалася. Делегати проголосували за її відкликання, а рішення передали до Уманської міськради.

Важливо, що сама Плетньова на з'їзді не з’явилася - за її словами, вона все ще чекала офіційного висновку виборчкому, хоча так і не отримала відповіді на власне клопотання про ознайомлення з ним.

"На засіданні мене справді не було. ЦВК мені не змогли видати рішення і протокол. Мене не ознайомили, хоча я залишила клопотання. Я прочекала на роботі понад чотири години, у чотирьохгодинний термін повинні були мене повідомити, вони не повідомили. На зв'язок не виходять. Тому я не можу подати до суду", - зазначила вона.

Наразі обов’язки міського голови виконує секретар міськради Ростислав Заволока.

Новини України

Раніше стало відомо, що головнокомандувач Михайло Драпатий, який назвав першочергове завдання на чолі війська, нещодавно скасував понад 30 старих наказів Генштабу ЗСУ.

Серед скасованих наказів - застарілі програми підготовки, курси стрільби, концепції фізпідготовки і десятки проміжних документів про внесення змін у базу ЗСУ.

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