У Маріуполі з'явилася площа Свободи (відео)

Сьогодні депутати Маріупольської міськради підтримали ідею перейменування площі Леніна. Тепер це місце офіційно носить назву площа Свободи.

За словами Андрія Федая, таку назву було вибрано під час громадських слухань, повідомляє 0629.

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Голова Жовтневої райадміністрації Анатолій Каруник розповів, що громадські слухання проходили в ДК "Молодіжний" 12 червня. На них були присутні 94 людини. За результатами, 52 городянина проголосували за площу Свободи, 41 - за площу Миру, площу Радянську - 2 особи (представники КПУ), площа Куїнджі - 1 особа та ще 2 маріупольця хотіли, щоб площа мала назву Згоди.

Раніше планувалося провести слухання 27 січня, але через трагедію на Східному їх перенесли.

Під час сесії у залі були присутні 50 депутатів. Чотири з них виступили проти такої назви, 2 - утрималися. Рішення було ухвалено.