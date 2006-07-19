СОТ залишить українців з вилами

14:58, 19 липня 2006
Суспільство
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Так вважає Баранівський

Міністр аграрної політики України Олександр БАРАНІВСЬКИЙ вважає, що «від вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) сільське господарство програє повністю». Про це він заявив в інтерв`ю тижневику «Контракти».

«На відміну від металургів і хімії, від вступу України до СОТ сільського господарства програє повністю», - заявив міністр, додавши, що «зараз на світовому ринку можуть конкурувати хіба що наші виробники соняшнику, ріпаку і сої».

О.БАРАНІВСЬКИЙ вважає, що якщо Україна не збільшить державні дотації на АПК до рівня країн Євросоюзу, то «остаточно втратить галузь». На думку міністра, на вказані цілі щорічно необхідно 7 млрд. грн., а в поточному році сума дотацій становить 1,6 млрд. грн.

«І нічого страшного, якщо заради дотацій на АПК збільшується дефіцит Держбюджету», - відзначив він, обґрунтувавши це тим, що «десь через десять років розвинені країни модернізують сільське господарство, взагалі відмовляться від дотацій і зажадають цього від усіх інших». «Українські фермери, в такому разі, залишаться з вилами», - підсумував міністр.

Разом з тим, О.БАРАНІВСЬКИЙ додав, що «зараз ми фактично ввійшли в СОТ, Україна майже відкрила кордони і від затягування з формалізацією статусу членства зазнає збитків».

 

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