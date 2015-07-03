У Хмельницькому з'явився велосипедний міліцейський патруль (фоторепортаж)

15:44, 03 липня 2015
Суспільство
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У майбутньому велосипеди планують обладнати GPS-навігаторами.

У Хмельницькому з'явився велосипедний патруль міліції, який їздить по центральному парку імені Михайла Чекмана.

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Як повідомляли ЗМІ, проект велосипедного патрулювання – пілотний. У майбутньому велосипеди планують обладнати GPS-навігаторами. Якщо експеримент завершиться вдало, на велосипеди пересадять міліцейські патрулі у всіх парках та лісових зонах міста.

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