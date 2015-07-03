У Хмельницькому з'явився велосипедний міліцейський патруль (фоторепортаж)

У Хмельницькому з'явився велосипедний патруль міліції, який їздить по центральному парку імені Михайла Чекмана.

Читайте такожВерховна Рада ухвалила закон про Національну поліцію

Як повідомляли ЗМІ, проект велосипедного патрулювання – пілотний. У майбутньому велосипеди планують обладнати GPS-навігаторами. Якщо експеримент завершиться вдало, на велосипеди пересадять міліцейські патрулі у всіх парках та лісових зонах міста.