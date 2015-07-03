У Хмельницькому з'явився велосипедний міліцейський патруль (фоторепортаж)
15:44, 03 липня 2015Суспільство
1349 0
У майбутньому велосипеди планують обладнати GPS-навігаторами.
У Хмельницькому з'явився велосипедний патруль міліції, який їздить по центральному парку імені Михайла Чекмана.
Читайте такожВерховна Рада ухвалила закон про Національну поліцію
Як повідомляли ЗМІ, проект велосипедного патрулювання – пілотний. У майбутньому велосипеди планують обладнати GPS-навігаторами. Якщо експеримент завершиться вдало, на велосипеди пересадять міліцейські патрулі у всіх парках та лісових зонах міста.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter