Два в одному: в "ДНР" об'єднали платіжні карти разом з паспортами

Терористи, які захопили частину Донецької області, представили макет власних банківських пластикових карт для населення.

Про це повідомили підконтрольні сепаратистам сайти, передає місцеве видання 62.ua.

Зазначається, що вже надійшла перша партія карток у кількості 300 тисяч. При цьому нібито вже підготовлені для роботи термінали і банкомати для запуску карткової системи: близько 380 банкоматів і понад 700 терміналів.

Нагадаємо, що в "республіці" вирішили об'єднати паспорт і зарплатну картку. Вона буде поєднувати в собі посвідчення особи громадянина та банківську картку. За словами глави "ДНР" Олександра Захарченка, введення паперових паспортів не доцільне з причини невизнаності "ДНР", тому уряд вирішив ввести універсальний документ, який включатиме в себе персональні дані та одночасно буде платіжним засобом. З одного боку, карти будуть містити паспортні дані громадянина, з іншого – платіжні реквізити.

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«Ми вводимо соціальні картки. Прізвище, ім'я, по батькові. Код. І ця ж картка зможе служити засобом оплати послуг. На неї ж будуть нараховуватися заробітні плати і пенсії», — заявив Захарченко.