У Європі можуть "забракувати" дипломи російських вишів, що співпрацюють з "ДНР" і "ЛНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Совсун сказала під час брифінгу перед початком круглого столу щодо проблем діяльності вищих навчальних закладів, евакуйованих з Донецької і Луганської областей, відповідаючи на запитання про дипломи, які студенти отримають на території, контрольованій бойовиками “ДНР” і “ЛНР”.

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“Ці документи не мають ніякої легітимної сили ані в Україні, ані в Європі, ані навіть в Росії”, - сказала вона.

Совсун зазначила, що частина університетів на окупованій території України встановила зв'язки з окремими вищими навчальними закладами Російської Федерації і видає своїм випускникам дипломи університетів РФ.

“Ми зі свого боку повідомили колег з Європи і пояснили їм ситуацію. Вони зараз мають дуже серйозні сумніви щодо того, чи продовжувати визнавати дипломи цих російських університетів в цілому, не тільки для тих, хто живе у Донецьку чи Луганську, а в цілому цих російських навчальних закладів”, - сказала Совсун.

Вона висловила думку, що співпраця російських ВНЗ з «ДНР» і «ЛНР» буде припинена, тому що це ставить під питання репутацію цих російських навчальних закладів.

Говорячи про те, як дітям на контрольованих терористами територіях отримати документи про освіту, які визнаватимуться в Україні та інших країнах, Совсун зазначила, що ця процедура дещо ускладнена через те, що останній навчальний рік тривав вже під час воєнного конфлікту, коли на окупованих територіях Донбасу фактично не було української влади.

“Ми не знаємо, чи там відбувається навчальний процес. Якщо він відбувається, то за якими принципами, програмами. Тому ми пропонуємо студентам переводитися або до евакуйованих університетів, або до інших університетів України з тим, щоб закінчити навчання... І отримати диплом, який буде визнаватися”, - сказала Совсун і додала, що будь-які документи, видані так званими “ДНР” і “ЛНР”, не визнаються жодною країною, включно з Росією.