У Рубіжному вирішили демонтувати і перенести до музею пам'ятники Леніну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

На засіданні сесії Міської ради Рубіжного було винесено питання про демонтаж і перенесення пам'ятників Леніну до комунального закладу "Міський музей".

Це рішення підтримали 20 з 22 присутніх депутатів.

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"Депутати проголосували за те, щоб демонтувати пам'ятники на вулиці Леніна (район школи № 6), а також на вулиці Чехова (район ДК ТОВ "Зоря-сервіс-плюс"), причому демонтаж необхідно провести, не порушуючи цілісності скульптури", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що демонтаж виконає підприємство "Рубіжнетеплокомуненерго". Разом з тим, демонтувати пам'ятник Леніну, розташований на площі Хіміків, депутати вирішили рекомендувати підприємству "Рубіжанський Краситель".