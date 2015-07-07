У Рубіжному вирішили демонтувати і перенести до музею пам'ятники Леніну
Це рішення підтримали 20 з 22 присутніх депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.
На засіданні сесії Міської ради Рубіжного було винесено питання про демонтаж і перенесення пам'ятників Леніну до комунального закладу "Міський музей".
Це рішення підтримали 20 з 22 присутніх депутатів.
Читайте такожНа Кіровоградщині впав останній Ленін
"Депутати проголосували за те, щоб демонтувати пам'ятники на вулиці Леніна (район школи № 6), а також на вулиці Чехова (район ДК ТОВ "Зоря-сервіс-плюс"), причому демонтаж необхідно провести, не порушуючи цілісності скульптури", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що демонтаж виконає підприємство "Рубіжнетеплокомуненерго". Разом з тим, демонтувати пам'ятник Леніну, розташований на площі Хіміків, депутати вирішили рекомендувати підприємству "Рубіжанський Краситель".