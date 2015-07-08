До ГПУ привезли зоопарк Януковича, вимагаючи від держави взяти його на свій баланс (відео)

Привезли свиню, курей, кіз та індиків, але не взяли до ГПУ страусів: ветеринари кажуть, що птахи можуть не витримати переїзду та спеки, повідомляє ТСН.

Везти тварин колишнього президента-втікача активісти Межигір'я наважилися від безсилля. Вже півтора року вони зберігають колишнє майно Януковича і чекають, доки держава візьме Межигір'я на свій баланс.

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"Досі не проводилось розслідування, досі це питання у повітрі висить. І не дають можливість віддати це народу, тож народ і хоче запитати", - розповідає про мету акції помічник коменданта Межигір'я Мирослав Могиль.

У лютому минулого року Верховна Рада постановила націоналізувати резиденцію, та прилеглу територію. Але Кабмін, який би мав втілювати цю постанову у життя, досі відмовчується. Усі можновладці посилаються на Генпрокуратуру, яка увесь цей час займається Межигір'ям. Натомість самі працівники ГПУ посилаються на досудове розслідування.

Минулого тижня з'явився новий нібито власник Межигір'я - Олександр Приймак. Він стверджує, що вісім місяців тому викупив частину резиденції у нині втікача Сергія Клюєва, та ключі від резиденції йому не дають.

"Нікому ми ключі віддавати не будемо, жодним незнайомим людям. І будемо вимагати у ГПУ, щоб передали тимчасово на баланс громадської організації", - каже комендант резиденції Денис Тарахкотелик.