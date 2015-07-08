Американське ФБР надасть МВС доступ до своїх інформаційних баз

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві повідомила начальник цього новоствореного управління Олена Тищенко.

“Проведена робоча зустріч з представником ФБР в Україні і досягнута домовленість, що управління матиме доступ до бази”, - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 7 липня ввечері написав у Facebook, що своїм наказом створив Управління МВС із забезпечення повернення активів, отриманих злочинним шляхом, і його керівником призначив Тищенко.