Американське ФБР надасть МВС доступ до своїх інформаційних баз
14:12, 08 липня 2015Суспільство
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Управління МВС із забезпечення повернення активів, отриманих злочинних шляхом, матиме доступ до інформаційних баз ФБР США.
МВС тепер матиме доступ до баз ФБР США / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві повідомила начальник цього новоствореного управління Олена Тищенко.
“Проведена робоча зустріч з представником ФБР в Україні і досягнута домовленість, що управління матиме доступ до бази”, - сказала вона.
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Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 7 липня ввечері написав у Facebook, що своїм наказом створив Управління МВС із забезпечення повернення активів, отриманих злочинним шляхом, і його керівником призначив Тищенко.
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