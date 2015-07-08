Порошенко вважає за необхідне повернути кримінальну відповідальність за контрабанду

Про це він сказав на нараді з головами обласних, Київської міської державних адміністрацій за участю керівництва центральних органів влади та правоохоронних органів сьогодні в Одесі.

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За словами Петра Порошенка, є три люфти для контрабанди на кордоні – західна митниця, Одеса та лінія зіткнення на Донбасі.

"Ми маємо повернути кримінальну відповідальність за контрабанду", - сказав президент.

Петро Порошенко також зазначив, що за його дорученням на південному кордоні буде створено новий митний термінал і новий прозорий офіс якісних некорупційних послуг.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році в Україні було скасовано кримінальну відповідальність за контрабанду, але зросли фінансові санкції за такий вид злочину.