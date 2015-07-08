Понад половина українців назвали себе щасливими - опитування

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає ZN.UA.

Соціологи зазначають, що відчуття щастя залежить від багатьох факторів, у тому числі соціально-демографічних аспектів, якості життя, соціального середовища.

Згідно з результатами опитування, молоді люди в цілому щасливіші, ніж старші, з підвищенням віку рівень щастя падає. У травні 2015 року серед молоді у віці 18-29 років щасливими себе відчували 68%, від 70 років – 41%.

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При цьому чим вищий рівень добробуту, тим більше людей відчувають себе щасливими. Так, серед найбідніших (не вистачає на їжу) щасливими себе назвали 42%, серед людей з доходом вище середнього (можуть купувати дорогі речі) – 79%.

Найменш щасливими зараз є жителі східних областей: у травні 2015 року в західних областях щасливими себе відчували 68%, на сході – лише 38%.

Порівняно з минулими роками рівень щасливості серед населення практично не змінився: якщо протягом 2001-2010 років простежувалася тенденція його зростання, то після 2011 року кількість тих, хто відчуває себе щасливими, трохи зменшилась, а після 2012 року частка щасливих стабілізувалася на рівні 57%-60%.

КМІС проводив опитування з 19 по 29 травня. Методом особистого інтерв'ю опитано 2022 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій області дослідження проводилося тільки на територіях, підконтрольних Україні. Крім того, опитування проводилося у в Донецьку.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.