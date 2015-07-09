До 1000-річчя смерті князя Володимира у Києві виставлять сім чудотворних ікон

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, посилаючись на голову адміністративного апарату Київської Митрополії УПЦ архімандрита Віктора (Коцабу), до Києва будуть привезені сім ікон Божої Матері.

"27 липня о 14.00 планується проведення традиційного молебню на Володимирській гірці, який очолить Блаженніший Митрополит Онуфрій у співслужінні з єпископатом, чернецтвом, священством і вірянами Української Православної Церкви", – зазначив він.

За його словами, на святковий молебень приїдуть віряни з усіх регіонів України, щоб вклонитися чудотворним іконам.

Читайте такожКуратор Гіркіна відмовився везти мощі Володимира в Україну«Ікони – «Касперівська», «Святогірська», «Охтирська», «Почаївська», «Зимненська», «Піщанська» та «Призри на смирення». Ці ікони спочатку будуть принесені на Володимирську гірку, а після хресної ходи – до лаври, де 27 липня о 17.00 годині почнеться всенічне бдіння», – сказав архімандрит.

28 липня о 09.00 у Києво-Печерській лаврі розпочнеться святкова Божественна літургія.

"Ікони у лаврі перебуватимуть 27-28 липня. У зв’язку зі святковою датою священноначалля нашої Церкви прийняло рішення, щоб ці святині прибули до Києва, і якомога більше людей мали можливість прикластися до них, помолитися, попросити у Господа допомоги, зокрема – миру для нашої держави", – сказав священик.

І додав, що 1000-річчя преставлення князя Володимира - подія, яка вважлива для всієї України, особливо для Києва.

"Тут рівноапостольний князь Володимир охрестив наших предків і поклав початок справжньому розвитку і становленню нашого народу, який став з того часу християнським", – підкреслив архімандрит УПЦ МП.