ГПУ повідомила про підозру лідеру харківської організації "Оплот" Жиліну та оголосила його у розшук

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Читайте такожУ МВС підтвердили, що обшуки у Харкові пов'язані з розслідуванням злочинів проти євромайданівців

"До Оболонського районного суду м. Києва 9 липня 2015 року скеровано обвинувальний акт стосовно трьох осіб, підозрюваних у вчиненні 21 січня 2014 року, в районі станції метро "Петрівка" за попередньою змовою групою осіб із числа бійців угруповання "Оплот", організованих її керівником Є. Жиліним, злочинних дій стосовно потерпілих із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень, вчинення грабежу, поєднаного із насильством, викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань, а також у погрозі вбивством, тобто злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 186 та ч. 1 ст. 129 КК України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 6 липня 2015 року за вказаними фактами злочинних дій повідомлено про підозру Жиліну, оголошено його розшук та отримано дозвіл суду на затримання та привід його до суду.

Також, стосовно двох підозрюваних обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим, згідно з повідомленням, одному з підозрюваних 8 липня 2015 року Печерським районним судом м. Києва змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

Читайте такожЧерез фіктивні фірми терориста Жиліна було перераховано понад мільярд гривень

"У зв’язку з необґрунтованістю, відсутністю законних підстав прийняття такого рішення та не урахування судом наявних ризиків, у тому числі пов’язаних із погрозами підозрюваного та його родичів іншим учасникам процесу, прокурором внесено апеляцію на зазначене рішення суду", - наголосили у Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, глава МВС Арсен Аваков заявив, що лідер харківської громадської організації "Оплот" Євген Жилін поїхав з країни у невідомому напряму