У прокуратурі спростовують викрадення зброї у загиблих в Харкові інкасаторів

У Харкові зброя працівників служби супроводу пошти, які сьогодні загинули внаслідок нападу на автомобіль, залишилася на місці злочину.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

За даними прокуратури, два пістолети, які були у працівників, залишилися при них.

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Таким чином, у прокуратурі спростували інформацію, поширену деякими харківськими ЗМІ про те, що нападник забрав вогнепальну зброю вбитих працівників супроводу пошти.

Як повідомляв УНІАН сьогодні у Харкові невідомий скоїв збройний напад на автомобіль “Укрпошти”, в якому перевозилися гроші.

Внаслідок нападу загинуло троє працівників супроводу особливо цінних вантажів - чоловіки 1962, 1969 та 1977 років народження.

Правоохоронці розслідують злочин за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.