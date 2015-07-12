Очільник Закарпатської області: перемовини з бійцями "Правого сектору" тривають

Василь Губаль заявив, що ночував у Мукачеві, і запевнив, що ситуація в місті хоч і напружена, але безпечна, передає Mukachevo.net. Напруга тільки у місці останньої перестрілки - в районі села Лавки на виїзді з Мукачева у бік Сваляви.

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