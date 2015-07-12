Тернопільська міліція подвоїла кількість патрулів

Про це кореспонденту УНІАН повідомив т.в.о. начальника обласної міліції Казимир Попіль.

«У зв’язку із загостренням ситуації у Закарпатській області з метою уникнення провокацій особовий склад переведений на посилений варіант несення служби. Було вдвічі збільшено кількість патрулів з метою недопущення провокацій на території області та обласного центру», – сказав він.

Читайте також"Правий сектор" заявляє про організацію блокпостів і постачання боєприпасів оточеним у МукачевомуПри цьому Попіль додав, що весь особовий склад залишається на Тернопільщині.

«Ні керівники, ні особовий склад тернопільської міліції жодних наказів про проведення тих чи інших дій на території Закарпатської області не отримували. Ми займаємося охороною порядку і стабілізацією ситуації. Продовжуємо виконувати свої основні завдання, передбачені законом про міліцію, тобто захищати здоров’я і безпеку громадян і суспільні цінності», – сказав Попіль.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня ввечері та сьогодні представники «Правого сектора» і його прихильники двічі пікетували в Тернополі обласне управління міліції, вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у зв’язку з подіями 11 липня в Мукачевому.