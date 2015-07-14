Головний інспектор Львівської митниці отримав п'ять років в'язниці за хабар
10:44, 14 липня 2015Суспільство
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Судовий процес у справі його спільника триває.
Відкати і хабарі коштують бюджету 160 мільярдів на рік / ZN.UA
До п'яти років позбавлення волі засуджено головного інспектора міжнародного пункту пропуску Львівської митниці.
Про це повідомляє ТСН.uа.
"Митника з колегою затримали співробітники відомства та прокуратури під час отримання хабара в розмірі чотирьох тисяч доларів від підприємця за допомогу в безперешкодному ввезення в Україну партії мобільних телефонів", - йдеться в повідомленні.
Суд визнав головного інспектора винним у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).
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Судовий процес у справі його спільника триває.
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