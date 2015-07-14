"Правий сектор" продовжує пікетувати Адміністрацію президента

Як передає кореспондент УНІАН, декілька десятків активістів "Правого сектору", одягнутих переважно у камуфляжну форму, продовжують пікетувати Адміністрацію президента.

Вони завезли на вулицю Банкову навпроти Будинку письменника три бочки та дрова для того, щоб грітися. В одній з бочок горить невелике вогнище.

Читайте такожСкрізь, але потроху: географія протестів "Правого сектору"

Також на тротуарі Банкової активісти встановили декілька наметів з продуктами харчування.

Правоохоронці продовжують охороняти підходи до будівлі Адміністрації, в цілому ситуація спокійна.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня у Києві на вулиці Банковій навпроти будівлі Адміністрації президента України "Правий сектор" розпочав акцію протесту.

Тоді представники "ПС" встановили намет, а біля машини з прапором "Автомайдан. Київ" - звукову систему.

Подібні акції розпочалися й в інших містах після подій у Мукачевому.