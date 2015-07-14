"Правий сектор" продовжує пікетувати Адміністрацію президента
Активісти "Правого сектору" продовжують пікетувати Адміністрацію президента з боку вулиці Інститутської.
Як передає кореспондент УНІАН, декілька десятків активістів "Правого сектору", одягнутих переважно у камуфляжну форму, продовжують пікетувати Адміністрацію президента.
Вони завезли на вулицю Банкову навпроти Будинку письменника три бочки та дрова для того, щоб грітися. В одній з бочок горить невелике вогнище.
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Також на тротуарі Банкової активісти встановили декілька наметів з продуктами харчування.
Правоохоронці продовжують охороняти підходи до будівлі Адміністрації, в цілому ситуація спокійна.
Як повідомляв УНІАН, 12 липня у Києві на вулиці Банковій навпроти будівлі Адміністрації президента України "Правий сектор" розпочав акцію протесту.
Тоді представники "ПС" встановили намет, а біля машини з прапором "Автомайдан. Київ" - звукову систему.
Подібні акції розпочалися й в інших містах після подій у Мукачевому.