СБУ: В ході розслідування подій у Мукачеві проведено 16 обшуків в обох сторін конфлікту
Служба безпеки України намагається врегулювати конфлікт у Мукачеві мирним шляхом та гарантує об’єктивне та неупереджене розслідування зазначених подій.
Про це в коментарі УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.
"Ми продовжуємо допомагати прокуратурі розслідувати кримінальне провадження, проведено вже 16 обшуків в обох сторін конфлікту. Тривають переговори і залишається наш заклик до роззброєння", - заявила вона.
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"Ми хочемо все вирішити мирним шляхом в рамках правового поля", - підкреслила Гітлянська.
Також речник СБУ зауважила, що "ми гарантуємо об’єктивне та неупереджене розслідування для збереження конституційного порядку, закликаємо осіб, які задіяні в конфлікті, добровільно здати зброю".
"Ми наголошуємо на тому, що не можна використовувати зброю, перевозити її із зони АТО і застосовувати її в мирних українських містах", - зауважила вона.
Як повідомляв УНІАН, переговори щодо врегулювання конфлікту в Мукачевому тривають.
Лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош намагається домовитися про вихід активістів "ПС" з лісу, де вони ховаються після стрілянини на території спорткомплексу "Антарес".
Тим часом, президент Петро Порошенко планує скликати Військовий кабінет РНБО через події в Мукачеві.
Як відомо, 11 липня в Мукачеві виникла стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між "Правим сектором" та людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.
Генеральний прокурор Віктор Шокін створив спільну слідчо-оперативну групу для розслідування подій у Мукачеві, до якої увійшли представники Генпрокуратури, СБУ та МВС.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації та ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.