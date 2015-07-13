СБУ: В ході розслідування подій у Мукачеві проведено 16 обшуків в обох сторін конфлікту

Про це в коментарі УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

"Ми продовжуємо допомагати прокуратурі розслідувати кримінальне провадження, проведено вже 16 обшуків в обох сторін конфлікту. Тривають переговори і залишається наш заклик до роззброєння", - заявила вона.

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"Ми хочемо все вирішити мирним шляхом в рамках правового поля", - підкреслила Гітлянська.

Також речник СБУ зауважила, що "ми гарантуємо об’єктивне та неупереджене розслідування для збереження конституційного порядку, закликаємо осіб, які задіяні в конфлікті, добровільно здати зброю".

"Ми наголошуємо на тому, що не можна використовувати зброю, перевозити її із зони АТО і застосовувати її в мирних українських містах", - зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН, переговори щодо врегулювання конфлікту в Мукачевому тривають.

Лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош намагається домовитися про вихід активістів "ПС" з лісу, де вони ховаються після стрілянини на території спорткомплексу "Антарес".

Тим часом, президент Петро Порошенко планує скликати Військовий кабінет РНБО через події в Мукачеві.

Як відомо, 11 липня в Мукачеві виникла стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між "Правим сектором" та людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

Генеральний прокурор Віктор Шокін створив спільну слідчо-оперативну групу для розслідування подій у Мукачеві, до якої увійшли представники Генпрокуратури, СБУ та МВС.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації та ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.