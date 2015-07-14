В ГПУ повідомили про арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка

"Працівниками прокуратури Черкаської області спільно з управлінням МВС в області під час проведення комплексу слідчих дій затримано жителя міста Києва за підозрою у вчиненні злочину", – йдеться в повідомленні ГПУ, передає радіо "Свобода".

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За даними ГПУ, підозрюваного затримали 11 липня на території Черкаської області разом зі ще двома особами під час вчинення ними іншого тяжкого злочину.

Суд задовольнив клопотання слідчого про арешт чоловіка, додали у відомстві.

Нагадаємо, у квітні в Корсунському районі знайшли тіло закатованого журналіста і громадського активіста Василя Сергієнка. Побратими чоловіка пов’язують смерть із його журналістськими матеріалами, які викривали корупційні схеми і незаконне захоплення земель на Корсунщині.

У місцевій міліції усіх версій вбивства не розголошували, однак не виключали, що вони пов’язані із громадською діяльністю Василя Сергієнка і його непростими стосунками із представниками місцевих бізнес-еліт.