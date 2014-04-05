ЗМІ: Зниклого на Черкащині журналіста знайшли закатованим

Про це повідомив керівник черкаської обласної організації партії "Свобода" Юрій Ботнар, передає Прочерк.

За його словами, Сергієнка знайшли "з пакетом на голові, з ножовими пораненнями, наручниками на руках".

Раніше міліція повідомляла, що у Корсунь-Шевченківському районі на 130 км траси в лісі було виявлено сліди крові та волочіння, які вели до місця скопаного шару ґрунту.

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Черкаська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» вважає це викрадення та ймовірні катування "виявом реваншизму Партії регіонів та олігархічних сил Черкащини, зважаючи на те, що Сергієнкові неодноразово погрожували через його журналістську та патріотичну діяльність, зокрема викривальні статті щодо таємних сторін бізнесу латифундиста, місцевого олігарха, народного депутата України від Партії регіонів, друга Віктора Ющенка та Сергія Тулуба, Героя України Геннадія Бобова"

Сам Бобов звернувся до органів внутрішніх справ, прокуратури і Служби безпеки України з вимогою забезпечити неупереджене і справедливе розслідування в справі викрадення представника ВО «Свобода».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прийняв звернення. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.