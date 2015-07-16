Родичі пасажирів збитого МН17 подали позов до Гіркіна на $900 мільйонів

Про це повідомляє Дождь з посиланням на Telegraph.

Згідно з повідомленням, у поданих до суду документах стверджується, що під час конфлікту на сході України російський громадянин Гіркін, використовуючи псевдонім "Ігор Стрєлков", діяв з дозволу Кремля і керував військовими операціями бойовиків.

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"У ході однієї з таких операцій нібито і був збитий малайзійський "Боїнг", а Гіркін віддав наказ, сприяв і/або підбурював до вчинення цього нападу та/або вступив в змову з тими, хто запустив ракету або ракети", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що відповідальними за подію позивачі вважають і російську владу: "Відповідач Гіркін діяв під прямим або очевидним керівництвом уряду Росії". Автори позову вважають, що ракету, якою було збито літак, ввезли з російської території.

Члени сімей 18 пасажирів літака вимагають виплати компенсації в розмірі $900 млн.

Адвокат родичів жертв трагедії Флойд Уіснер покладається на американський "Закон про захист жертв катувань", який дозволяє судити іноземних громадян. Він розповів виданню, що "справа не в грошах, ми намагаємося отримати відповіді від Гіркіна і натиснути на Росію, щоб вона співпрацювала з міжнародним трибуналом".

Також позов був поданий проти авіакомпанії Malaysia Airlines, яку звинувачують у недбалості при плануванні курсу літака над охопленим збройним конфліктом сходом України. Позов подано від імені Рейні Далзьєл — дружини одного з пасажирів рейсу.

Як повідомляв УНІАН, згідно з доповіддю нідерландських експертів, малайзійський лайнер в минулому році над Донбасом збили проросійські бойовики з допомогою ракети земля-повітря.