Завтра в Україну повернеться 30-градусна спека

У більшості областей буде панувати суха погода, лише вдень і ввечері на півночі і північному сході пройдуть локальні дощі та грози. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 11-16 тепла, вдень 24-30 градусів тепла.

У північних областях вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, гроза. Температура повітря вночі 11-16 тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 11-16, вдень 23-28 градусів тепла.

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У східних областях - переважно сухо. Температура повітря вночі 10-16 тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

У південній частині дощів не очікується. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 24-30 градусів тепла.

У Києві вночі очікується суха погода, вдень місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла, вдень 24-26 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується західний, 5-12 м/с.