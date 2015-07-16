Волонтери зупинили роботу з пошуку та вивезення тіл загиблих військових із зони АТО

Волонтери місії «Чорний тюльпан» («Евакуація 200»), які займалися пошуком, ексгумацією та вивезенням тіл військовослужбовців, які загинули в зоні антитерористичної операції, призупинили свою діяльність.

Про це голова правління ВГО «Союз «Народна пам'ять» Ярослав Жилкін написав на своїй сторінці в Facebook.

«Ми змушені призупинити нашу участь у місії "Евакуація - 200" (Чорний Тюльпан). Причини банальні: брак коштів на ремонт транспорту (дві машини стоять в очікуванні ремонту, одна з лисими колесами), немає за що вдшкодувати волонтерам відрядні кошти, проїзні, витратні матеріали тощо. Не визначений наш статус - хлопці вже використали свої відпустки на роботах! А за що сім'ї годувати? Я вже мовчу про те, що ніхто з наших так і не отримав статус учасника», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, гуманітарна місія «Чорний тюльпан» («Евакуація 200») стартувала у вересні 2014 року. В роботі місії брали участь близько 120 добровольців з різних регіонів України.

Станом на кінець лютого 2015 року волонтери місії вивезли із зони АТО 390 тіл загиблих українських військових.

Гуманітарна місія «Евакуація-200» («Чорний тюльпан») - це волонтерський проект Міноборони (проект цивільно-військового співробітництва), Національного військово-історичного музею України і ВГО «Союз «Народна пам'ять»».